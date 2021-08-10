Известная модель Кэндис Свейнпол показала себя на ночной прогулке

Как пишет Politeka.net, Кэндис Свейнпол является популярной моделью в мире, которая подписала контракт с Victoria’s Secret. Красотка стала настолько успешной, что вошла в список самых высокооплачиваемых моделей в мире по рейтингу Форбс. Сейчас девушка активно ведет социальные сети и делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Кэндис была в черном платье, которое эффектно подчеркивало каждый изгиб красотки. Девушка стояла у воды, демонстрируя роскошную фигуру. Как можно заметить, на улице была ночь, но это Свейнпол совсем не смущало.

"С привидениями", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 111 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хороший вид, дорогая", "Самый красивый мой человечек! Люблю тебя до луны и обратно!", "С любовью из Индии", "Глубокая синяя, как глубокая ночь, прекрасная, как прекрасный сон".

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