Начинающая певица и модель Соня Евдокименко показала, как поддерживает тело в тонусе

Как пишет Politeka.net, Соню украинцы знаю как внучку легендарной певицы Софии Ротару. Молодая красотка пошла по стопам бабушки и тоже пробует себя в пении, а еще в модельном бизнесе. Девушка живет в Нью-Йорке, где учится, но приезжает и в Украину. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Соня появилась в лосинах и узком топе. Красотка показывала упражнения, которые делала на коврике, выбравшись на улицу.

"Каждое утро", - написала красотка, намекая, что постоянно занимается спортом.

На другом сторисе Соня уже показалась в бассейне. Красотка плавала, впечатляя фигурой в белом мини-бикини. В кадре также заметны цветы, что добавило нежности снимку.

"Доброе утро", - подписала новый сторис внучка Софии Ротару Соня Евдокименко.

Напомним, внучка Софии Ротару показала своего брата-красавца, который вырос копией деда, в новом амплуа

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