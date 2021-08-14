Модель и звезда "Супер топ-модель по-украински" Алла Костромичева без белья похвалилась невероятной фигурой

Супермодель не упускает возможности покрасоваться на фото, чтобы продемонстрировать свою идеальную фигуру.

Она показала в Instagram потрясающие формы в новой фотосессии, сделанной в Карпатах.

Алла Костромичева в белом льняном платье с вырезами покрутилась перед фотографом, демонстрируя подтянутые формы и стройную талию. Нижнее белье красотка решила не надевать, так как вырезы были достаточно глубокими.

Волосы модели были заплачены в мелкие косички и на лице был еле заметный макияж, который подчеркнул ее естественную красоту.

В публикации Алла решилась на признание.

«Весь контент, что я создаю, кажется мне не годным, а блогеры, которые постят бытовуху, сдаются мелочными. До сих пор переступаю через себя, когда выставляю еду в сторис», - рассказала она.

«И даже когда у меня в жизни происходит какая-то красота, я думаю, что это вообще никому не интересно и где-то в будущем будет лучшее и более удобное время и обстоятельства, чтобы рассказать вам о своей жизни. При этом я вас всех искренне и очень сильно люблю и посыпаться утром, зная, что у меня такая волшебная группа поддержки - чистый кайф! Так что друзья, все не так просто, за каждым постом стоит внутренняя борьба, ни вы одни такие. Моя психолог говорит, у нее каждый второй пациент прорабатывает свое болезненное отношение к соцсетям», - призналась Костромичева.

Напомним, Костромичева из "Супер топ-модель по-украински" показала свою скрытую сторону: "Немного перебор".

Как сообщала Politeka, Костромичева из "Супер топ-модель по-украински" дала жесткий ответ по поводу своей худобы: "Меня уже давно...".

Также Politeka писала, что Костромичева из "Супер топ-модель по-украински" показала, что ее связывало с умершим дизайнером: "Прощай, гений…".