Певица Наташа Королева удивила моложавой внешностью



Как передает Politeka.net, новый снимок артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.



Музыкальная карьера Королевой началась с песни "Крейсер Аврора", которую 3-летняя певица исполнила вместе с Большим детским хором радио и телевидения Украины, где она была солисткой.



В 90-х Королева обрела настоящую популярность.

Судя по всему певица заскучала по былым денькам, и опубликовала снимок в образе, которым многим запомнилась именно в то время.

Такой образ певицы вызвал настоящий восторг среди ее подписчиков.

"Какие красивые, выразительные, потрясающие глаза", "Девочка 18 лет", "Бомбическая девчонка", "Вы - певица моего детства, глядя на это фото, почему-то вспомнилась песня «Маленькая страна»", "Макияж очень молодит!", - писали в комментариях под постом певицы.



Напомним, что Наташа Королева посветила пышными формами перед мужем: "Сцена из Титаника".

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