Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Христина рассказала, как познакомилась с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым

Как пишет Politeka.net по словам Кристины, с Филиппом был знаком только Остапчук только онлайн, а недавно оказалось, что супруги Остапчуків отдыхает рядом с Киркоровым, поэтому и решили поужинать вместе.

Так, вторая жена известного украинского телеведущего Владимира Остапчука в своем Instagram решила рассказать о том, как они с мужем прововели общий ужин с популярным российским певцом Филиппом Киркоровым в Греции.

"Очень открытый, веселый человек. Насмеялись. Я получила массу комплиментов", - рассказала Кристина.

По словам Кристины, она не любит обсуждать тему политики или религии, но сказала, что Киркоров очень любит Украину.

Заметим, что Министерство культуры по представлению Службы безопасности внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень людей, которые создают угрозу национальной безопасности Украины и запретили въезд. Сам Киркоров считает это абсурдом.

Ранее Politeka писала, что Остапчук с женой прижались к Киркорову после совместного ужина: "Спасибо за теплый дружеский вечер".

Напомним, что новая жена Остапчука показала украинцам, какие скверности ей пишет его бывшая:"и это только маленькая часть".

A еще Politeka сообщала, что жена Остапчука удивила странным способом сбора чемоданов в отпуск: "Вы же только приехали".