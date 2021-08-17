Светская львица, модель и блогер Ким Кардашьян показала весьма неоднозначный образ в кремовом боди

40-летняя звезда решила вспомнить о прошлом и опубликовала на своей странице в Инстаграм архивное фото, сделанное еще во время ее первой фотосессии. Таким образом модель решила напомнить о свое карьере модели.

На архивном кадре Ким позирует только в маленьком кремовом боди, черных капроновых колготах и в бежевых босоножках на каблуках. Причем волосы звезда уложила волосы в аккуратную прическу с крупными волнами.

«Моя самая первая фотосессия», — написала знаменитость в публикации.

«Ты такая милашка 🥰; Малыш!; Эй, малышка, как же ты это делаешь; ты такая красивая 😍😈; Как дела? Как ты можешь позволить себе не стареть? Моя малышка; Приятно видеть тебя такой; ; 😀товарный вид; Ого, как девочка», - ответили фанаты в сети.

Напомним, Ким Кардашьян в нежном купальнике поразила формами и советом: "Канье, как ты теряешь такую женщину".

Как сообщала Politeka, Сестричка Кардашьян в кислотном бикини сверкнула идеальными изгибами: "Богиня".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами тела: «Ангел с небес».