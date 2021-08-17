Известная российская певица Наташа Королева предстала в необычном образе

Как передает Politeka.net, Наташа Королева является популярной артисткой уже многие годы. Певица активно ведет социальные сети, где показывает поклонникам моменты из своей жизни.

На этот раз артистка поделилась новой фотографией на своей странице в Инстаграм. На снимке, как указала Наташа, она находится около Замковой Башни в Калининграде. Певица нарядилась в красный костюм с цветочным принтом и похвасталась им перед камерой.

"Я в моменте! Калининград прекрасен", написала Наташа Королева.

Поклонники засыпали певицу комплиментами, и подчеркнули то, как певице идет новый костюм: "Круто выглядите, но фраза «я в моменте» уже набила оскомину", "Сочная ягодка", "Моя любимая певица", "Красива", "Красный прекрасный❤️ Вы там были, наверное, самой яркой", "Хороша", "Прекрасное сочетание цветов", "Вы красотка!", "Красиво, Наташа хороша во всех костюмах".

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