Известная телезвезда и модель Ким Кардашьян поделилась редкими кадрами с младшим сыном во время прогулки

Известная модель редко показывает фото с детьми, чтобы избежать лишнего внимания. Но обычно в Инстаграм Ким такие кадры становятся очень популярными. Причем на кадрах не обходится без демонстраций фигуры от модели.

И этот раз не был исключением, Кардашьян решила показать подросшего сына, и засветила заодно подтянутые изгибы и легендарные формы, которые постоянно обсуждают в сети. Причем модель специально повернулась боком, сделав акцент на фигуре.

В черных лосинах Ким продемонстрировала фигуру без лишней скромности.

«Никогда раньше не видела такой любви» - пишет она под фото с сыном.

Поклонники прокомментировали:

«Ой, он такой большой! 🥺😭; такая героическая сестренка❤; Такое не наприседаешь; кто на ребенка смотрит, а кто на фигуру😂; до чего же прекрасная красавица❤️; почему так красиво😍; Такой милашка; Довольно хороша; Любовь, какие формы».

Также Ким показала сразу серию фото, на которых позировала в разной одежде совершенно разного стиля и цвета. Таким образом Кардашьян захотела показать свои «архивные» наряды в комнате для переодеваний.

Напомним, очаровательная Ким Кардашьян в стильном купальнике поразила формами и советом: "Канье, как ты теряешь такую женщину".

Как сообщала Politeka, Сестричка Ким Кардашьян Хлои в ярком купальнике-бикини сверкнула идеальными изгибами: "Богиня".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами аппетитного тела: «Ангел с небес».