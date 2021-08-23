Певец Дзидзьо показал себя, впечатлил фанатов

Как пишет Politeka.net, Дзидзьо (Михаил Хома), стал популярным украинским музыкантом. Недавно певец разошелся с супругой и певицей Slavia, заявив о разводе.

На новом фото Михаил позировал в желтой футболке и фуражке. Образ Хома дополнил стильными очками, а в руках держал микрофон.

"Умань СПАСИБО !!! Люблю ВАС !!! Как думаете, сколько людей было на площади ??", - написал Михаил под фото.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Молодец", Супер! Не знаю скільки людей, але зубів всі 32)", "500, вся площадь была забитой, стать негде было", "Целая площадь", "Лучший, было приятно там побывать", "Жалко к вам на сцену охрана не подпускала, забрал бы футболку и сыграл на гитаре", "Концерт просто огонь, спасибо", "Тю, сначала подумала - Киркоров", "Очень много", "Но крутое фото. Так нужно уметь сделать", "Короче, вчера было прекрасно".

Напомним, певица Slavia после громкого развода с Дзидзьо начала стремительно терять вес

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