Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко (Тарзан) отмечали памятную дату
21 августа певица и танцор отметили бирюзовую свадьбу. Это 18 лет с момента заключения брака. Об этом сама Наташа Королева сообщила своим поклонникам в Инстаграм, разместив яркий снимок с праздника, передает Politeka.net.
Парочка поженилась в 2003 году и не смотря на серьезные кризисы в отношениях, смогла сохранить свой брак на протяжении долгих лет.
Королева призналась, что, произнося клятву во дворце бракосочетания, они и представить не могли, сколько всего их ожидает впереди.
«Радостные дни, увлекательные приключения, торнадо и грозы, взлёты и падения, размолвки и примирения - и всё это сделало нас только сильнее и ближе. мы вместе идём вперёд, улыбаясь и держась крепко за руки, мы счастливы, влюблены и открываем новую страницу нашей истории !!!», - рассказала артистка.
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По случаю торжества Тарзан нарядился в экстравагантный наряд. Танцор выбрал белый костюм с открытой грудью и шляпку.
А Наташа одела голубой костюм в полоску. Талию она подчеркнула массивным ремнем темно-красного цвета, а на голову надела белую фату.
Фанаты осыпали супругов поздравлениями, не обошлось без ложки дегтя.
"Наташенька! Счастья вам!",
"Живите в мире и уважении друг к другу",
"Постарели! Что за прикид?",
"Будьте счастливы и влюблены в друг друга как можно дольше",
"Кажется такие разные, а вместе !😍 Живите в мире и согласии",
"Моё уважение к вашей семье! Показатель мудрости, взаимопонимания и взаимоуважения!",- пишут в сети.
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