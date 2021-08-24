Певица Ольга Цибульская, кума DZIDZIO и популярная телеведущая выступила на "Черноморских играх"

Известная артистка Ольга Цибульская является популярной певицей в Украине и дружит с Дзидзьо, для которого стала кумой. В последнее время из-за семейного положения артиста о давних друзьях фанаты распространяли различные слухи, но звезду успешно все опровергли.

Сейчас звезды заняты в различных проектах и задействованы на разных съемках. Ольга Цибульская приехала в Скадовск на 18-й Всеукраинский Благотворительный Детский Фестиваль «Черноморские Игры».

В Сторисах супруги Евгения Кошевого появились кадры с выступления Цибульской с детьми на концерте. Причем выступала Ольга вместе с дочерью Кошевого Варей.

Стоит отметить, что главный конкурс «Черноморских Игр» - вокальный. В нём принимают участие дети возрастом от 6-ти до 16-ти лет. Похоже, Варя решила попробовать себя в качестве юной певицы и уже не боится сцены.

"Ну зажгли" - пишет супруга Евгения Кошевого под кадрами.

Отметим, жена известного украинского юмориста из "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксения часто радует поклонников яркими публикациями в Инстаграм.

Недавно жена артиста выложила в сеть кадры с красной дорожки в кинотеатре, куда они с мужем и детьми пришли на просмотр украинского мультика "Гулливер возвращается". На кадрах многие обратили внимание, как подросли дочки Кошевого, особенно Варя.

Напомним, Кошевой, Ткач, Казанин и другие звезды "Квартал 95" вывели в свет своих жен-красоток и детей: "Похожи на сказочных…".

Как сообщала Politeka, Евгений Кошевой вывел в свет своих белокурых дочерей, старшая настоящая красотка: "Вау!".

Также Politeka писала, что Дочери Ткача и Кошевого мечтают стать певицами и уже блистают на ТВ: умилительные кадры.