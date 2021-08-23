Вот это да!

Популярный украинский исполнитель Дзідзьо дал большой концерт на Тернопольщине

Как пишет Politeka.net, популярный украинский певец Михаил Хома, который прославился под псевдонимом Дзидзьо, был женат с Ярославой Притулой, которая недавно начала успешную сольную карьеру под псевдонимом Slavia. Несмотря на то, что пара прожила много лет вместе, недавно певцы расстались.

Сейчас Дзидзьо активно дает сольные концерты по всей Украине, о чем рассказывает в своем Instagram. Недавно певец выступал в селе Денисов Тернопольской области, куда пришло много людей.

"Денисов, СПАСИБО ОГРОМНОЕ 💛💙 это было рекордное количество людей. Как думаете сколько 15, 20, 30 тысяч?",- написал Дзидзьо.

Поклонники поблагодарили певца за концерт и написали много комментариев.

"Я так понимаю вся Тернопольщина поехала в Денисов 😉😎🌟 ", " лучший😍❤️", " 😍😍😍😍😍самый лучший!!!!", "Было невероятно 🔥🔥🔥 ", "прекрасно было 🔥😻♥️" ", "незабываемые впечатления и эмоции 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰❤️", "Моя любовь 😍😍👏👏👏 ", - пишут поклонники.

Ранее Politeka писала, что Дзідзьо в образе капитана показал, как развлекается с украинцами: "Тю, сначала подумала - Киркоров"

Напомним, что певица Slavia после громкого развода с Дзидзьо начала стремительно терять вес: "Этот месяц..."

A еще Politeka сообщала, что Дзидзьо поделился с украинцами фактом из детства: "у меня связаны особые воспоминания....".