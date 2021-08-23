Співак Дзідзьо показав себе, вразив фанатів

Як пише Politeka.net, Дзідзьо (Михайло Хома), став популярним українським музикантом. Нещодавно співак розійшовся з дружиною і співачкою Slavia, заявивши про розлучення.

На новому фото Михайло позував у жовтій футболці та кашкеті. Образ Хома доповнив стильними окулярами, а в руках тримав мікрофон.

"Умань спасибі !!! Люблю ВАС !!! Як думаєте, скільки людей було на площі ??",- написав Михайло під фото.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Молодець", Супер! Не знаю скільки людей, але зубів всі 32)", "500, вся площа була забитою, стати ніде було", "ціла площа", "Кращий, було приємно там побувати", "Шкода до вас на сцену охорона не підпускала, забрав би футболку і зіграв на гітарі", "Концерт просто вогонь, спасибі", "Тю, спочатку подумала - Кіркоров", "дуже багато", "але круте фото. Так потрібно вміти зробити", "коротше, вчора було прекрасно".

Нагадаємо, співачка Slavia після гучного розлучення з Дзідзьо почала стрімко втрачати вагу

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