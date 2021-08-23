Внучка известного хореографа Григория Чапкиса Анна Сафрончик подразнила сеть пикантным кадром

Как передает Politeka.net, 40-летняя внучка Чапкиса по полной наслаждается летом и старается взять от этих месяцев все: она путешествует, загорает на пляже, веселится с друзьями и конечно же делится яркими моментами в Instagram.

Красотка имеет моложавое тело и не упускает возможности покрасоваться на горячих фото, чтобы продемонстрировать свою совершенную фигуру и лицо без морщин.

Теперь она показала в фотоблоге свое лицо крупным планом, развалившись на диване в чем мать родила. Однако самое интересное осталось за кадром.

На фото Анна пристально смотрит в камеру. Видно, что у Сафрончик идеальная кожа, за которой красотка тщательно следит. Также заметно, что фото выполнено без фильтров и с минимумом косметики.

Внучка Чапкиса не подписала свою фотографию, ограничившись смайликом.

Зато поклонники тут же принялись комментировать увиденное.

"Чудесно",

"Великолепная красотка",

"Точно кукла", - восхищаются в сети.

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