Телеведущая Ольга Фреймут призналась, что погубило ее успешную телевизионную карьеру

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Ольга Фреймут в интервью YouTube-каналу Big Money рассказала, что погубило ее телевизионную карьеру и загнало в депрессию. Как известно, ранее телезвезда часто появлялась на экранах телевизоров с разными шоу, а со времен программы "Ревизор" имеет репутацию скандалистки. Однако, после одного проекта Оля ушла с телевидения.

Оказалось, что дело в развлекательном шоу "Оля", которое некоторое время выходило на "Новом" телеканале. По словам телеведущей, это была ошибка, что она согласилась вести именно развлекательное шоу, и это стоило ей карьеры.

"Я в какой-то момент сделала огромную ошибку в своей карьере, что я ушла в развлекательный жанр. Шоу "Оля". Мне предлагали это несколько лет, предлагали, предлагали, я открещивалась. А потом решила: если мне его столько предлагают, надо согласиться. Я там была абсолютно экзальтированная, я была не собой, и люди мне этого не простили. Я сошла с рельсов и люди мне этого не простили. И это был удар по карьере, который стоил мне депрессии, грусти, мне было очень тяжело", - поделилась Фреймут.

Напомним, Фреймут выставила трусы известной красотки-блондинки на всеобщее обозрение: "Ошибка".

Как сообщала Politeka, Фреймут неожиданно нагрянула к своей обидчице после оскорблений в сети: "Господи, опять эта...".

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