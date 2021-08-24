Знаменитый украинский артист Дзидзьо рассказал, кому принадлежит его сердце после развода с женой Ярославой Притулой

Как передает Politeka.net, Дзидзьо (Михаил Хома) является популярным украинским артистом. Недавно стало известно, что певец развелся со своей женой Ярославой Притулой, которая известна под псевдонимом "Slavia". Артист активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз певец поделился новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На видео артист поздравляет украинцев С Днём Независимости, и исполняет гимн Украины в честь этого праздника.

"Люблю тебя всем сердцем, всей своей душой, мой родной Украины! С Днем Независимости!", поздравил Михаил Хома.

Напомним, что Дзидзьо вместе с популярными артистами выступит на сцене НСК "Олимпийский" на концерте, посвященному 30-летию Независимости Украины.

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