Популярная украинская певица МamaRika рассказала о своем восстановлении после родов

Как пишет Politeka.net ,недавно украинская певица Анастасия Кочеткова, которая больше известна под псевдонимом МamaRika, и капитан команды КВН "Одесские манси" Сергей Середа стали родителями первенца. В своем Instagram звездная пара откровенно рассказывает о трудностях, с которыми они столкнулись с рождением ребенка.

Так, певица решила поделиться с поклонниками своими методами восстановления после беременности и родов. МamaRika рассказала, какие добавки и витамины пьет, чтобы потом не страдать от выпадения волос или других проблем кормящей мамы.

"О моем питании во время ГВ я сделаю отдельный пост, но учитывая, что малый буквально высасывает из меня все, то просто правильно и здорово кушать недостаточно. Здесь организму нужна поддержка, чтобы потом не было стандартных фразочек "у меня выпадают волосы", или "полетели зубы"🙅♀️", - написала Настя.

Поклонники за два часа успели поставить почти 12 тысяч лайков и написали комментарии.

"Вот фигура канешная, топчик 😍😍😍😍 ", "Всем бы так выглядеть после родов 🔥🔥🔥 я ела пачками витамины Фемибион 👍 ", " красавица! 😘💕 ", "Я тоже пила витамины ПреМама. Очень замечательные. Малому уже год , с волосами, ногтями и зубами все замечательно...", - написали поклонники.

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