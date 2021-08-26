Популярный украинский комик Александр Эллерт поделился с поклонниками размышлениями о своей работе

Как пишет Politeka.net, 34-летний украинский комик и шоумен стал широко известен украинцам благодаря победе в реалити-шоу "Холостячка" с актрисой Ксенией Мишиной. Некоторое время пара встречалась и даже жила вместе. Однако недавно Мишина и Эллерт объявили о разрыве.

Несмотря на это юморист продолжает активно работать. Недавно в своем Instagram Эллерт поделился с поклонниками кадрами со свадьбы. Оказалось, что мужчина был ведущим на свадебном торжестве молодой пары.

Позже Эллерт опубликовал фото, где он стоит в белой футболке у реки и размышляет о том, как ему удается придумывать шутки.

"Работал и обнаружил одну интересную штуку ... шутка придумывается сама по себе, проверил три раза на субботней свадьбе. Начинаю говорить и параллельно понимаю, что я без понятия, в какую сторону развивается мое предложение ... и чем оно закончится тем более. Но через несколько секунд, видя реакцию окружающих, стало понятно, что получилась шутка. Мозг просто волшебник, он дал мне команду говорить и сразу подбирал нужные слова, получается он раньше всех знал эту шутку, но не дал мне даже проанализировать, а просто заставил ее сказать🤔 ", - пишет Эллерт.

"Красавчик ❤️🔥 ", " да ты просто талантливый красавчик. Удачи тебе в твоих делах. 👍👍👍👍👍⭐⭐⭐⭐⭐💕💕💕💕💕💕", "Саня ты заряжать позитивом! 🔥 Молодец! Так держать! 👍🏿 ", "Это не мозг, это талант 👏👏👏👏👏👏 ", - написали поклонники.

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