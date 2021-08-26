Актриса й екс-"Холостячка" Ксенія Мішина порадувала фанатів яскравими кадрами, які встигла зробити у відпустці

Так, 31-річна Мішина, після розставання зі своїм коханим, переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом і напружених зйомок в "Україна має талант", відправилася відпочивати в теплі краї.

Ксенія полетіла до Кіпру не сама, а разом з 9-річним сином Платоном. У передчутті класного відпочинку, актриса почала знімати ще в аеропорту, передає Politeka.net з посиланням на її Instagram.

Випадково, чи ні, але дівчина засвітила незвичайний подарунок, зроблений їй Еллертом на день народження, коли вони ще були разом. Мова про великі рожеві окуляри.

По прильоту і заселенню в розкішний готель, Мішина вирішила провести невеликий рум-тур, показавши затишний однокімнатний номер з двома двоспальними ліжками і казковим видом з вікна. А розташувалися вони, до речі, на верхніх поверхах.

"Подивіться, як все красиво оформлено. Ось така у нас красива кімнатка... Ну, і найбільший смак - цей вид приголомшливий! Просто померти і не встати! Ви тільки подивіться! Зараз з Платошкою підемо по басейнах, по морях... І я мрію у своєму житті одного разу відправитися в круїзну подорож", - коментувала екс-"Холостячка".

Користувачі досі не можуть повірити, що Мішина з Еллертом розлучилися після півроку спільного життя. Нещодавно з'явилася інформація, що, можливо, не все ще втрачено, в Мережі заговорили про їх примирення.

Так, Олександр раптово привітав колишню з "річницею", опублікувавши романтичні кадри з нею. У сторіз він спробував пояснити, що це просто "нарізка" під музику, яку роблять, щоб привітати близьку людину з важливою подією.

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