Відомий комік Олександр Еллерт пояснив своє відео з Ксенією Мішиною після розставання
Як повідомляє Politeka.net, відомий гуморист і переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт у своїх Instagram-сторіс спробував пояснити шанувальникам опубліковане напередодні романтичне відео з Ксенією Мішиною. Як відомо, раніше пара розлучилася, так що цей ролик і привітання з річницею на сторінці Саші спантеличили шанувальників.
У сторіс Еллерт спробував пояснити, що це просто нарізка з фото і відео під музику, яку роблять, щоб привітати близьку людину з важливою подією.
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"Варто пояснити з приводу відео, яке, судячи з коментарів... ммм. Друзі, це ноу-хау, такого ще ніхто не робив, це прорив століття взагалі. Збирати фотки і відео в одну штуку під музику, і таким чином вітати близьку, або рідну людину з якоюсь пам'ятною подією. Це реально круто, спробуйте!",- каже в ролику Олександр, чим ще більше спантеличив фанатів.
Нагадаємо, Еллерт привітав "Холостячку" Мішину з річницею після гучного розставання: "Кохана...".
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