Певица Оля Полякова показала роскошный образ, порадовав украинцев

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова стала популярной украинской певицей. Красотка в первом сезоне "Маска" была детективом шоу, угадывая знаменитостей в костюмах. Девушку пригласили и на второй сезон. Кроме Поляковой в состав судьей вошли Настя Каменских, Олег Винник и DZIDZIO.

На своей страничке в Инстаграм Оля подогревает интерес к шоу, показав эффектный образ. На новом фото Полякова показала стильную прическу и мейкап, сделав снимок крупным планом.

"Взлетаем в Маска. Вы готовы к новым образам?", - написала Оля.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Джоконда", "Красотка", "Очень красиво", "Beyoncé", "Круто, очень красиво", "Нереальная", "Скорее бы", "Богиня", "Леди Гага", "Ооо, я хочу такой цвет волос", "Как вам нежно и красиво, Оля", "готовы ? я скоро лопну от любопытство, не могу уже дождаться !!!".

Напомним, Полякова в изысканном наряде показала украинцам другую себя, Яма не устоял

Также Politeka писала, что Полякова после выступления в Мариинском дворце оказалась у доктора

А еще Politeka сообщала, что Полякова в "леопарде" удивила новой прической, перестав быть похожей на себя



