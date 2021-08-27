Украинская красотка-модель Елизавета Ястремская показала, как подддерживает фигуру в тонусе

Как пишет Politeka.net, Елизавета Ястремская смогла победить на отечественном конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2020". Красотка после этого отправилась представлять страну на "Мисс Мира", но там там победить ей не удалось. Девушка изучает основы философии и медитации, занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Не забывает Елизавета и об Instagram , где делится с фанатами впечатляющим контентом.

На новых сторис, которые Елизавета опубликовала в социальной сети, красотка была в розовых штанах и мини-топе. Красотка на одном сторис показывала, как делает махи с утяжелителями, став на четвереньки.

На втором сторис Ястремская уже была с мячом, вес которого составляет 10 кг. Как девушка призналась, она делала "прыжки на полусферу".

Фанаты не смогли оценит старания Елизаветы, написав комплименты, ведь в сторис такой функции нет.

Напомним, "Мисс Украина 2020" Ястремская сверкнула фигурой в мини-платье с камнями

А еще Politeka рассказывала, что красотка Лиза Ястремская призналась, благодаря кому получила титул "Мисс Украина 2020"

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