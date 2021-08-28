Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес перед очередной съемкой показала трендовый образ

Артистка каждый день показывает в разделе Стори в Инстаграм различные кадры, сделанные во время работы над разными проектами. При этом звезда никогда не показывает себя в домашнем виде, за исключением моментов, когда хвастается собственной косметикой на специальных видео.

В этот раз фанаты опубликовали кадр с Лопес, позирующей перед съемками в элегантном дизайнерском платье с закрытым верхом. Оригинальный дизайн пудрового наряда без принтов выгодно подчеркнул стройные ноги знаменитости.

Не секрет, что Лопес больше всего предпочитает платья, которые бы продемонстрировали ее ноги в более выгодном свете. Дженнифер также всегда делает акцент на формах и нередко выбирает платья с вырезами, чтобы было что показать.

Также исполнительница решила принять участие в новой съемке, где показала роскошный образ в светлых тонах.Певица и актриса выложила в свой Instagram несколько фото со съемочной площадки.

«Красиво 🤩; она в моменте; Культовый образ; нестареющая красавица; что ж так красиво; 😁арестуйте за красоту; вы выглядите великолепно; Королева 🤍; Боже ты великолепна❤️; сложно поверить в ее молодость» - отвечают в сети.

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