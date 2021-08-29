Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала оригинальные кадры
Как передает Politeka.net, телезвезда, которая недавно приехала погостить домой в Хмельницкий, поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм.
Леся Никитюк любит не только похвастаться стройной фигурой, но и блеснуть чувством номера. Это оказался как раз такой случай.
«Неделя Agrarian Fashion Week началась… присоединяйтесь», - написала она.
При этом Леся показала фото, на которых запечатлена рядом с тюками соломы в поле. Телеведущая позировала в черной водолазке и штанах. А е глаза закрывали солнцезащитные очки в белой оправе.
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Пользователи Сети оценили кадры Леси Никитюк. За полчаса пост набрал почти 18 тысяч лайков.
«Богиня VOGUE», «Амбасадор соломенных тюков», «Леся, это прям бомба. Красивая», «Королева полей и огородов», - комментируют пост Леси Никитюк.
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