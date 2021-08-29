Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала оригинальные кадры

Как передает Politeka.net, телезвезда, которая недавно приехала погостить домой в Хмельницкий, поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм.

Леся Никитюк любит не только похвастаться стройной фигурой, но и блеснуть чувством номера. Это оказался как раз такой случай.

«Неделя Agrarian Fashion Week началась… присоединяйтесь», - написала она.

При этом Леся показала фото, на которых запечатлена рядом с тюками соломы в поле. Телеведущая позировала в черной водолазке и штанах. А е глаза закрывали солнцезащитные очки в белой оправе.

Пользователи Сети оценили кадры Леси Никитюк. За полчаса пост набрал почти 18 тысяч лайков.

«Богиня VOGUE», «Амбасадор соломенных тюков», «Леся, это прям бомба. Красивая», «Королева полей и огородов», - комментируют пост Леси Никитюк.

Напомним, Никитюк поделилась трогательными фото молодых родителей, родного брата и не только: "Мой кавалер"

Как сообщала Politeka, Андре Тан, Никитюк и другие решили не молчать после эмоциональной тирады Поляковой: "Не предавай..."

Также Politeka писала, что Леся Никитюк устроила "битву" с Дорофеевой и Каменских, попросив украинцев о помощи.