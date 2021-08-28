Известная продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая показала, как привлечь детей к спорту и привести фигуру в порядок
Ирина не так активно ведет Инстаграм, как ее бывший супруг Потап, с которым она продолжает успешно работать вместе. Но каждый ее пост привлекает много внимания. Так, 43-летняя соучредитель продюсерского центра Mozgi Entertainment, CEO и генеральный продюсер группы компаний MOZGI GROUP Ирина Горовая выложила новый ролик.
«Как завлечь детей в спорт и оторвать от компа? Только подавая пример и шеря своего тренера😂» - подписала ролик Ирина.
В видео звезда спокойно тренировалась, пока ее сын бросал мяч и вздыхал на фоне позади нее. Поклонники оценили ролик, в том числе и Надя Дорофеева и Мишель Андраде:
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«Ого 🔥; Моща🔝🔥; Мощь /Сила; какие молодцы!!!!; Красиво👏; Красотка! 🔥; Тоже с детьми тренера шерим!😂😂; Красавчики , отработали сегодня на все 💯 🔥; Ирочка, какая ты молодец!; Только личным примером!!!❤️».
Также ранее бывшая жена Потапа Горовая посетила один из ресторанов Киева вместе со своей дочерью Наташою, общим сыном с Попатенком Андреем и друзьями – хореографом "Танців з зірками" Дмитрием Жуком и Сашей Пирожковый.
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Напомним, что экс-супруга Потапа Горова похвасталась отдыхом без детей на популярном курорте: "Стоп-кадры счастья".
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