Знаменита 52-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес во время прогулки после занятий спортом показала идеальную форму
Артистка тренируется несколько раз в неделю, причем с разными тренерами и соблюдает режим правильного питания. Более того, знаменитость очень заботится о своей коже, поэтому всегда на тренировке и после ходит с бутылкой воды, которую выпивает на протяжении всего свободного времени.
Недавно артистка на прогулке после занятия показала довольно удачный и яркий образ в лавандовом топике. Сняв верхнюю майку, Лопес покрасовалась на улице подтянутыми формами и прессом. Причем звезда чувствует себя очень уверенно во время таких прогулок, ведь ей правда есть что показать.
В 52 года иметь хороший плоский живот, кожу без морщин и лицо 30-летней красотки может иметь не каждая женщина, поэтому фанаты массово интересуются у Лопес секретами ухода за собой.
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Отметим, сама Дженнифер отрицает заявления о том, будто она колет ботокс и делает другие процедуры. Вместо этого звезда старается показать, как ухаживает за собой при помощи собственной линейки косметики и что помогает ей быть на высоте.
В этот раз в салатовом халате Дженнифер показала в ванной свои бьюти-процедуры: «Glow-getters! Вот моя ежедневная процедура для улучшения цвета лица, чтобы вы могли улучшить свое сияние ✨» - пишет она.
Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье
Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте