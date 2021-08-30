Виктор Павлик сделал своей возлюбленной Кате Репяховой приятный сюрприз

55-летний певец прислал молодой жене видео с приветствием от другого артиста, творчество которого, по-видимому, 27-летней Кате по душе. Соответствующие кадры Репяхова опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, Павлик отправился во Львов, чтобы выступить на свадьбе. Оказалось, что не только он развлекал гостей. Репяхова, которая должна была поехать вместе с ним, в последний момент передумала.

"Сегодня работа во Львове, свадьба... До последнего думала, что я поеду с Виктором Франковичем, поскольку туда без ночевки, но в последний момент я подумала, что мы приедем поздно и опять не высплюсь, и решила, что побыть с сыночком - это важнее", - рассказала Катя, почему в итоге осталась дома.

При этом приятным бонусом для нее стал "привет" от певца Ivan NAVI (Ивана Сяркевича).

"Катенька, жаль, что тебя нет... Виктор Франкович сказал, что ты должна была сегодня быть, но ничего... мы в следующий раз встретимся. Целуй малого, прекрасный малой, берегите его, всего вам наилучшего", - обратился он к жене Павлика.

Примечательно, что до этого Ivan NAVI пела дифирамбы Тина Кароль. Она назвала его «именно тем хорошим парнем, за которого хочется выйти замуж».

Напомним, в июне Павлик стал отцом в четвертый раз - Репяхова подарила ему сына, которого назвали Мишей. Для нее это первенец. Катя много времени проводит с малышом, отодвинув свою работу - концертный директор Павлика - на второй план.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика решилась показать лицо их сына, на кого он оказался похож.

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