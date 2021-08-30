Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на уникальном дизайнерском показе в Венеции
На выходных в Венеции состоялся необычный показ мод от Dolce & Gabbana. Причем неоригинальный показ «среди вод» и природы приехали множество известных личностей, в том числе и Моника Беллуччи с Дочерью, Кортни Кардашьян , Дженнифер Лопес и другие.
52-летняя знаменитость выделилась выбором весьма оригинального наряда. Дженнифер Лопес приехала на шоу Alta Moda в королевском образе.
Артистка надела жаккардовый кейп с цветочным узором, брюки с принтом из крупных роз, бра с вышивкой разноцветными кристаллами, высокие золотые босоножки на платформе и настоящую золотую диадему с множеством камней.
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Образ вызвал фурор в сети:
«Малышка Джей выглядит величественно; Богиня 😍🙌🏽🤍; Выглядит абсолютно безгранично; Оглушительный вид!; Лицо 😱😱; Господи госпожа !!! Вы предлагаете этот образ нам?; Совершенно неотразимо!; Великолепно😍😍; Моя красавица мамааа; Королева ❤️🔥».
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