Российский певец Филипп Киркоров похвастался новыми знакомствами с мировыми звездами

Как пишет Politeka.net, 54-летний поп-король российской эстрады посетил показ известного бренда Dolce & Gabbana, на котором засветился в компании известных звезд и знаменитостей. Как известно, сам Киркоров является поклонником этого бренда и постоянно ходит в их вещах. Сам артист был одет в пестрый костюм, который приковывал взгляды окружающих.

На свежих кадрах артист появился в компании создателей бренда Доменико Дольче и Стефано Габбана. Также он успел сфотографироваться с итальянской актрисой Моникой Беллуччи, голливудской звездой Джей Ло и другими знаменитостями.

«Итальянская феерия на показах @dolcegabbana. Виновники грандиозного торжества - Доменико Дольче и Стефано Габбана - устроили своим гостям незабываемый фэшн тур, мир кутюр от Alta Moda», - заявил Киркоров.

В комментариях ему оставили массу комплиментов.

«И наш любимец Филипп - Король Солнце», «Отпад! Браво, Филипп», «Самая красивая женщина в Мире Моника Беллуччи», «Шикарно выглядите!», «Какие фотки и люди, обожаю Монику Беллуччи», «Моника одета более сдержанно», - пишут люди.

Напомним, что Киркоров рассказал Остапчуку, что думает об Украине: "Насмеялись".

А еще Politeka писала, что Киркоров чуть не раздавил в объятиях Ани Лорак, показательные кадры: «Боже, какой вы…».

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