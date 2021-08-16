Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина розповіла, як познайомилася з поп-королем російської естради Філіпом Кіркоровим

Як пише Politeka.net, за словами Христини, з Філіпом був знайомий тільки Остапчук тільки онлайн, а нещодавно виявилося, що подружжя Остапчуків відпочиває поряд з Кіркоровим, тому й вирішили повечеряти разом.

Так, друга дружина відомого українського телеведучого Володимира Остапчука у своєму Instagram вирішила розповісти про те, як вони з чоловіком прововели спільну вечерю з популярним російським співаком Філіпом Кіркоровим в Греції.

"Дуже відкритий, веселий чоловік. Насміялися. Я отримала масу компліментів", - розповіла Христина.

За словами Христини, вона не любить обговорювати тему політики чи релігії, але сказала, що Кіркоров дуже любить Україну.

Зауважимо, що Міністерство культури за поданням Служби безпеки внесло російського співака Філіпа Кіркорова до переліку людей, які створюють загрозу національній безпеці України та заборонили в'їзд. Сам Кіркоров вважає це абсурдом.

Рaніше Politeka писaлa, що Остапчук з дружиною притиснулися до Кіркорова після спільної вечері: "Спасибі за теплий дружній вечір".

Нaгaдaємо, що нова дружина Остапчука показав українцям, які скверності їй пише його колишня: "І це тільки маленька частина".

A ще Politeka повідомлялa, що дружина Остапчука здивувала дивним способом збору валіз у відпустку: "Ви ж тільки приїхали".