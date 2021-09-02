Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес на перерыве между съемками смогла показать, чем привлекает публику

После того, как Дженнифер почти год назад выпустила свой бренд косметики, она постоянно старается подчеркивать свою привлекательность. Артистка делает акцент на блестящей коже без морщин и демонстрирует ухоженную фигуру, над которой часто потеет в зале.

Между съемками на очередном мероприятии Дженнифер решила попозировать, пока ее коллеги были заняты делами. И даже в рабочей обстановке Лопес выглядела весьма интригующе и смело. В коротких джинсовых шортах и расстегнутой белой рубашке, которая была небрежно завязана на животе, Лопес повернулась в сторону от камеры.

Таким образом внимание на «свежее» лицо Дженнифер падает еще сильнее, а ее вспушенные золотистые локоны выглядят по-прежнему хорошо. К слову, звезда также доказала и на модном показе, на что способна.

Недавно 52-летняя знаменитость выделилась выбором весьма оригинального наряда. Лопес приехала на шоу Alta Moda в королевском образе.

Тогда пользователи отреагировали о чень бкурно: «Малышка Джей; Оглушительный вид!; Господи, настоящая госпожа !!! Совершенно неотразимо!; Великолепно; Моя красавица».

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