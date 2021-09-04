Известный продюсер Юрий Никитин удивил новыми фото и пригласил на встречу с ним

Как сообщает Politeka.net, известный украинский продюсер Юрий Никитин, который занимается продюсированием Верки Сердючки и других известных исполнителей, часто радует поклонников яркими фото в своем Instagram. Чаще всего посты продюсера связаны с творчеством его подопечных, однако, в этот раз он опубликовал личные фото, а в подписи к публикации пригласил всех желающих на встречу с ним.

На фотографиях Юрий запечатлен в интересной локации на высоте. Перед камерой он появился в стильном образе – на нем нарядный бежевый костюм с черной рубашкой, так что выглядит продюсер самоуверенно и элегантно.

В подписи к фото Никитин написал: "Друзья, я решил возобновить наши «живые встречи» и провести образовательный офлайн-ивент «Суперзвезда 360: основные принципы достижения успеха в музыкальном бизнесе». И я приглашаю тех из вас, для кого действительно важно осуществить свою мечту – стать востребованным и высокооплачиваемым Артистом. Жду вас 8/09 в 12:00".

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