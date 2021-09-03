Модель Алла Костромичева, звезда "Супер топ-модель по-украински", показала себя и рассказала о ботоксе

Как пишет Politeka.net, Алла Костромичева является успешной моделью и звездой шоу "Супер топ-модель по-украински". Девушка активно ведет Инстаграм, делясь там самым интересным с фанатами.

На фото девушка была в купальнике, накинув сверху блузу. Красотка стояла на камне в горном ручейке.

"Вчера произошла интересная ситуация, которая в очередной раз заставила меня задуматься о нашей ментальной прошивке. Я пила кофе на террасе в заведении и напротив меня за столик присела женщина. Я не могла оторвать взгляд… Очень красивая, лет 65-ти, без макияжа и следов пластики. Я подумала, что это образец того, к я хотела бы выглядеть в этом возрасте.

Мне вспомнилась шутка.

Косметолог : «Вам уже 40, давайте уколем ботокс»

Женщина: «Я буду выглядеть моложе?»

Косметолог: «Нет, вы будете выглядеть также как другие 40-летние женщины, которые укололи себе ботокс», - хочется верить, что это не мой путь, но лет через 10 еще раз обсудим. Сейчас не об этом.

Я сидела и, наблюдая за ее чертами лица, размышляла о внутренних изменениях и переоценке ценностей, которые, наверное, происходят в каждом из нас.

Кофе незаметно закончился и уже было пора бежать. Проходя мимо неё, я сделала то, из-за чего, собственно говоря, я пишу этот текст, - я сказала ей: "ВЫ ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ".

Дальнейшая ее реакция была больше похожа на реакцию, если бы я бросила ей фразу типа: "Извините, а это не Ваш автомобиль эвакуатор увозит?", - написала девушка.

Фанаты поставили более 23 тысяч лайков и написали комментарии:

"Наверное, если б нам Алла, именно Алла сделала комплимент, мы б тоже опешили", "Узнала себя, не умею принимать комплименты. Но теперь, после прочтения, придется выполнять обещание))", "Правильно сделали,что сказали. Думаю,ей все же было приятно услышать такое".

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