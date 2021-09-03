Бывшая жена Позитива Анна Андрийчук поделилась в соцсети яркими кадрами в стильном образе

Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша, лучшая подруга Насти Каменских и бывшая жена Позитива из "Время и Стекло" Анна Андрийчук часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась новым фото, на которых продемонстрировала стильный образ.

Как видно, на прогулку Аня вышла в приталенном лиловом платье с мелким пестрым узором, которое красиво легло по фигуре. Свой образ она дополнила модными черными сапогами и небольшой сумкой на плече. Длинные волосы девушки распущены и мягкими прядями спадают на плечи, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Андрийчук написала: "Если каждое утро просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдёт что-то хорошее, так и будет! Побольше мечтайте, друзья. Всем хорошего дня". Поклонники тут же принялись комментировать новый образ красотки: "Аня, платье – бомба", "Красотка!", "Вау, какая красивая!", "Яркой, замечательной осени вам", "Бесподобно", "И Вам чудесного, солнечного дня", "Какой образ красивый", "Очень красивое платье!", "Какие цвета", "Анюта, какая ты нежность", "Какой образ красивый".

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