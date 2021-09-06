Известная певица Тина Кароль удивила внешностью с минимумом макияжа во время поездки

Тина Кароль в последнее время уделяет время новым проектам и прекратила участвовать в шоу, в которых присутствовала каждый сезон. При этом ее отсутствие на съемках «Танцев со звездами» и уход из проекта «Голос» немало удивил фанатов.

Сейчас артистка решила посвятить себя больше теме музыки и новому образу. Новые кадры звезды после отдыха озадачила фанатов. С минимумом косметики Тина показала себя такой, какая есть, что и обеспокоило фанатов.

В особенности, пользователи обратили внимание на синие губы звезды:

«Самая красивая❤; Самая замечательная❤; Она заболела? я только что видел ее мгновенную историю .. почему ее губы очень бледные, надеюсь, с ней все в порядке; почему Тина так резко оборвала связи с 1+1?; Любимка 😍; Самая самая😍; Самая красивая и лучшая ❤️❤️ ты наша любимка; Губы синие 😮😮; Куда же она едет? 😍; Куда ехала туда и пришла😂; Очаровательная несравненная, прекрасная красотулька» - пишут поклонники.

Напомним, Тина Кароль рискнула перепеть Пугачеву, появилось видео: "До Аллы далековато".

Как сообщала Politeka, Тины Кароль впервые не будет на "Танцях з зірками", нашли неожиданную замену: фото новой ведущей.

Также Politeka писала, что Тина Кароль в тесном боди впечатлила видом и позой перед камерой: завораживающий кадр.