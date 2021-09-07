Вот это да!

Известный украинский исполнитель и продюсер Потап поделился фотографиями с родителями

Как пишет Politeka.net, 40-летний муж певицы Насти Каменских Алексей Потапенко, который сделал успешную карьеру под псевдонимом Потап, - довольно медийная личность. Он много гастролирует с группой Mozgi, ведет телевизионные шоу, был тренером "Голосу країни". Мужчина с женой Каменских активно ведут социальные сети, где делятся подробностями личной жизни. Заметим, что Каменских - вторая жена Потапа, до этого он прожил 15 лет в браке с Ириной Горовой, которая родила Потапу сына Андрея.

Недавно единственному сыну исполнителя исполнилось 13 лет. С бывшей женой Горовой Потап поддерживает дружеские отношения. В своем Instagram рэпер показал кадры с празднования Дня рождения Андрея.

Заметим, что на празднование Потап пришел вместе со своими мамой и папой. Как известно, репер очень редко показывает родителей. На первой фотографии его отец Андрей позировал со своим внуком, которого, очевидно, назвали в его честь.

Также рэпер сделал селфи со своей мамой. Заметим, что Людмила Потапенко - бывшая чемпионка мира по подводному плаванию. В свои 63 женщина очень молодо выглядет.

"Мама", - нежно написал Потап.

Его нынешняя жена Настя Каменских пропустила празднование из-за гастролей, но с сыном Потапа Андреем она поддерживает дружеские отношения.

Ранее Politeka писала, что сын Потапа Андрей засветил подаренный на 13-летие пистолет: "только не по живым!".

Напомним, что Ольгу Сумскую, Димопулос и Потапа потрясло известие о смерти знаменитого актера: "Прощай, легенда".

A еще Politeka сообщала, что Настя Каменских засветила интимный момент с Потапом, развлекаются втроем:"завидую".