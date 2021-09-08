Победительница шоу "Супер Топ-модель по украински" Таня Брык пожаловалась поклонникам на безумный график работы

Как пишет Politeka.net, востребованная украинская модель 22-летняя Татьяна Брык из Николаева прославилась благодаря участию в проекте "Супер модель по-украински" и победе "Супер Топ-модель по украински". Девушка сотрудничала с Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Harpers Bazaar, l'officiel, Voge, Pepe Jeans. Кроме моделинга Брык занялась дизайнерством и даже создала собственный бренд одежды.

Также девушка часто публикует фотографии из профессиональных фотосессий, а также рассказывает о личной жизни в своем Instagram. На этот раз модель рассказала поклонникам о последней неделе жизни и пожаловалась на безумный график.

"Последнюю неделю творится какой-то ад ... беготня, работа, нервы, слезы ... хочется просто запереться в комнате и чтобы никто не трогал ... а сегодня еще и самолет ночью ... но я просто должна показать вам беки со вчерашней съемки) Кста, как думаете куда я лечу? Первым 3 кто угадал привезу подарки)", - написала Брык.

В комментариях поклонники начали угадывать, куда собралась модель.

"Италия?Фото 🔥🔥🔥🔥 ", "Мексика 😍 "," Стамбул ❤️ "," Египет 😂🤟"," Милан"," Мадрид"," Греция"," Польша", - написали фанаты.

Ранее Politeka писала, что Брык из "Супер Топ-модель по-украински" оригинально проводила лето, блеснув загорелыми формами: "Яка вау".

Напомним, что Брык из" Супер Топ-модель по-украински " в спортивном мини блеснула фигуркой в тренажерном зале: фото.

A еще Politeka сообщала, что Брык из "Супер Топ-модель по-украински" в ярком купальнике устроила баловство в бассейне: "главное...".