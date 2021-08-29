Тетяна Брик показала себе в спортивному залі, розповівши про депресію

Як пише Politeka.net, Таня Брик-популярна українська модель, яка перемогла на шоу "Супер Топ-модель по-українськи". За дівчиною стежать сотні тисяч українців в Instagram, де красуня веде мікроблог. Нещодавно модель розповіла про те, що створила власний бренд купальників.

Тепер Таня вирішила записати сторіс в Instagram, розповівши про депресію. Дівчина була в спортивному топі і лосинах, знімаючи себе на телефон біля дзеркала.

"Відчуваю що впадаю в депресивний стан. Ставлю зазвичай якісь челенджі. Наприклад, за тиждень прочитати книгу або за тиждень пробігти 50 кілометрів", - сказала Брик.

"Це дуже допомагає не думати постійно про всяку фігню і ще більше не накручувати себе. А яке завдання поставила перед собою я, дізнаєтеся пізніше", - додала Таня.

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