Модель-красуня Тетяна Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Таня Брик стала популярною серед українців після тріумфу на шоу "Супер Топ-модель по-українськи". За дівчиною стежать сотні тисяч українців в соціальних мережах, де красуня ділиться з фанатами найцікавішим. Не так давно Таня зізналася, що відкрила свій бренд купальників.

А цього разу Брик вирішила показати, як проводить час на вихідних. Красуня була в яскравому купальнику і з колом на талії, а очі прикрила окулярами. Дівчина в такому вигляді насолоджувалася водичкою, сидячи в басейні.

"Головне, коло одягла, щоб не потонути", - написала тріумфатор "Супер Топ-модель по-українськи" Таньяна Брик.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під публікацією красуні в сторіс Instagram, так як подібних функцій в цьому розділі немає.

Нагадаємо, красуня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" зі спущеними штанами розкрила секрет плоского живота

А ще Politeka писала, що красуня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" запалила на тренуванні із завидним красенем

Також Politeka повідомляла, що красуня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" без одягу змусила Костромічову скрикнути



