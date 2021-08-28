Модель-красуня Тетяна Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе на відпочинку
Як пише Politeka.net, Таня Брик стала популярною серед українців після тріумфу на шоу "Супер Топ-модель по-українськи". За дівчиною стежать сотні тисяч українців в соціальних мережах, де красуня ділиться з фанатами найцікавішим. Не так давно Таня зізналася, що відкрила свій бренд купальників.
А цього разу Брик вирішила показати, як проводить час на вихідних. Красуня була в яскравому купальнику і з колом на талії, а очі прикрила окулярами. Дівчина в такому вигляді насолоджувалася водичкою, сидячи в басейні.
"Головне, коло одягла, щоб не потонути", - написала тріумфатор "Супер Топ-модель по-українськи" Таньяна Брик.
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