Українська модель Таня Брик, переможниця "Супер Топ-модель по-українськи", знялася оголеною

Як пише Politeka.net, 22-річна Тетяна Брик – затребувана українська модель. Дівчина співпрацювала з Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Harpers Bazaar, L’officiel, Voge, Pepe Jeans. Окрім цього, красуня створила свій бренд одягу, який активно просуває. Попри щільний графік, дівчина активно веде Instagram, де ділиться з шанувальниками не тільки подробицями особистого життя, а й публікує світлини з професійних фотосесій.

Так, цього разу красуня сфотографувалася оголеною на фоні дров. На пікантному кадрі Таня закриває груди руками, її волосся розпущене, а на шиї у дівчини красиві підвіски.

"Раніше я зовсім не любила прикраси ... коли мені їх дарували я просто їх губила відразу ж ... а зараз не можу нічого носити крім них 😂 жартую) я просто скуповую все що бачу 🤗", - підписала світлину Брик.

Публікацію Тані Брик оцінила навіть модель зі світовим ім’ям Алла Костромічова. Фанати красуні залишили багато коментарів.

"Богиня😍", "Така красива😍😍😍😍", "Оо, просто потрібно знайти "ваші" прикраси, в яких ви будете відчувати себе неймовірною!", "Дуже гарна😍😍", "Прекрасно🤤😍", - пишуть фанати дівчини.

Раніше Politeka писала, що Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" в бікіні на мотузочках вразила вигинами: "Гормон щастя".

Нагадаємо, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" з'явилася з незвичайною зачіскою і в зефірній сукні: "Оу, ось це...".

А ще Politeka повідомляла, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" поніжилася на сонці, засліпивши виглядом у купальнику: "Кішечка".