Певица и актриса Дженнифер Лопес в нежно-голубом платье показала роскошный вид

52-летняя исполнительница показывает только самые удачные и смелые образы, которые подчеркивают ее стройную фигуру. Лопес одержима безупречным внешним видом, и чтобы показывать себя на публике в достойных образах, она тренируется много часов в неделю.

Благодаря также правильному питанию, ограничениям в напитках и отсутствию вредных привычек Лопес может показать, несколько ухоженная у нее кожа. На недавней съемке в дизайнерском платье, певица похвасталась и загорелыми ногами с выгодного ракурса.

Приподняв наряд до самых бедер, звезда сверкала без смущения, ведь выглядеть на 20 лет моложе – это для нее уже успех. Для рекламы в новом фотосете Лопес также примерила аккуратные босоножки и не стала делать вычурных причесок

Как можно заметить из кадра, представленного на фан-аккаунте, артистка привыкла выбрать весьма экстравагантные наряды. Причем и следующий кадр вышел не менее ярким. Платье не только не скрывало фигуру Лопес, оно еще и выгодно подчеркнуло ее пышные формы.

«Богиня 👑🛐; Потрясающе 😍; Любимый взгляд, когда-либо выглядеть бы так, как она; невероятная; это запретный плод; Ты мой восхитительный человек; Аффлеку очень повезло, с ним красивая женщина, и это будет для его жизни вау, это здорово», - пишут пользователи

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