Известная певица и скандальная судья шоу "Співають всі" Анастасия Приходько решилась сменить образ

Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своей победе на проекте "Фабрика Звезд". После этого, певица представляла Украину на межународном конкурсе Евровидение в 2009-ом году. Артистка заявила, что уходит со сцены и займется воспитанием детей. Как известно, недавно у певицы родился третий ребенок - Лука. Анастасия активно ведет социальные сети, где делится с поклонниками новым контентом

На этот раз певица на своей странице в Инстаграм опубликовала несколько фото. У себя в Сториз Анастасия предложила поклонникам выбрать ей новую прическу. Она кардинально меняла образы, от светлых волос до натуральных - темных.

Артистка показала, как выглядела ранее с короткой белокурой стрижкой.

Девушка неоднократно экспериментировала с образами, и делала смелые стрижки.

Также она показала нежный образ с кудрявыми волосами.

Показав один из экспериментов, Анастасия обвинила артистку Ольгу Полякову в том, что она украла у неё образ.

"Вот у кого украла Полякова прическу", шутливо прокомментировала фото певица.

Напомним, что певица Ольга Полякова радикально сменила образ для выступления с песней "Взрослая девочка". Артистка предстала перед публикой в леопардовом наряде с зачесанными вверх волосами.

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