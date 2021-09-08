Известная певица Тина Кароль в черном костюме показала весьма сдержанный образ

Артистка продолжает заниматься новыми проектами, пока в сети обсуждают ее отсутствие на шоу «Голос» и «Танцы со звездами». При этом Тина также анонсировала свой тур, во время которого намерена посетить множество городов.

После проведенного анонса с информацией о грядущих выступлениях Тина выпустила небольшой ролик с переодеваниями. Причем роковой образ в классическом черном костюме с такой же черной рубашкой сразу покорил сеть.

Дело в том, что как правило, Тина выбирает классические платья, оригинальные дизайнерские наряды и костюмы с юбками. А вот сдержанный образ в черном костюме и черными лодочками – это что-то новое для фанатов.

«Мы надеемся, что вы уже посмотрели новый Тик Ток Тины😍 Там просто 🔥;Наша красуня ❤️😢; такая невероятная; вот это правильный образ» - написали фанаты под постом.

Напомним, что Тина отказалась от судейства на "Голосі країни" было известно давно, а вот уход из "Танців з зірками" стал полной неожиданностью. Поклонники 36-летней певицы вспоминают о прошлых сезонах, когда Кароль была со-ведущей этого шоу вместе с Юрием Горбуновым и с горечью отмечают, что проект "уже не тот".

В Сети опубликовали архивное видео с торжественным выходом ведущих на паркет. Пользователи бурно комментируют, подмечая, что без певицы эфир уже не интресно смотреть.

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