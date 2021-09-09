Известная актриса Ольга Куриленко показала себя без макияжа

Как передает Politeka.net, Ольга Куриленко является популярной актрисой. Уроженка Бердянска давно переехала во Францию чтобы покорить модельный бизнес. По итогу её заметили на кастингах и она начала сниматься в кино. Прославилась она благодаря роли девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Ольга поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах актриса показывает себя абсолютно без макияжа, на ней зеленый топ, который подчеркивает цвет её глаз. Девушка часто очаровывает своей натуральной красотой.

"Люблю мой новый цвет волос", подписала фото Ольга Куриленко.

Поклонники засыпали Ольгу приятными словами и оставили ей множество комментариев: "Шикарная", "Волшебная", "Красивая леди", "Как я тебя обожаю", "Натуральная красота", "Обворожительная", "Очень красивая, Олечка", " Как такая красота может быть не замужем?!".

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