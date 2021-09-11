На СТБ стартовал одиннадцатый сезон "МастерШеф"

На днях стала известна двадцатка кулинаров-аматоров, которые прошли кастинги и уже примерили на себя белые фартуки. В числе прочих за звание лучшего повара поборется Владислав Якимец, чья внешность поразила публику. На официальной страничке в Инстаграм фанатов "МастерШеф" познакомили поближе с этим участником, передает Politeka.net.

О Владиславе известно, что до прихода на проект он был продавцом одежды.

"Владислав придерживается принципов здорового питания и заботится об экологии: построил дом с екоматериалив и утеплил его водорослями. Мечтает стать профессиональным поваром. Уверен, что пища будущего - овощи. Нравится участник? ❤️", - говорится в подписи.

Пользователи удивляются в комментариях, как сильно блондин-участник "МастерШеф" похож на фронтмена группы "Воплі Відоплясова" Олега Скрипку (просто копия 57-летнего артиста в молодости).

"Очень похож на солиста группы Вопли Водоплясова"

"Самый классный!👍👍👍 С кастинга решила, что буду болеть за него👌"

"Самый креативный из всех креативных, а ещё организованный и быстрый!❤️😍🙌"

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