На СТБ стартовал одиннадцатый сезон "МастерШеф"
На днях стала известна двадцатка кулинаров-аматоров, которые прошли кастинги и уже примерили на себя белые фартуки. В числе прочих за звание лучшего повара поборется Владислав Якимец, чья внешность поразила публику. На официальной страничке в Инстаграм фанатов "МастерШеф" познакомили поближе с этим участником, передает Politeka.net.
О Владиславе известно, что до прихода на проект он был продавцом одежды.
"Владислав придерживается принципов здорового питания и заботится об экологии: построил дом с екоматериалив и утеплил его водорослями. Мечтает стать профессиональным поваром. Уверен, что пища будущего - овощи. Нравится участник? ❤️", - говорится в подписи.
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Пользователи удивляются в комментариях, как сильно блондин-участник "МастерШеф" похож на фронтмена группы "Воплі Відоплясова" Олега Скрипку (просто копия 57-летнего артиста в молодости).
"Очень похож на солиста группы Вопли Водоплясова"
"Самый классный!👍👍👍 С кастинга решила, что буду болеть за него👌"
"Самый креативный из всех креативных, а ещё организованный и быстрый!❤️😍🙌"
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