Юрий Горбунов с Алексеем Потапенко (Потапом) показались вместе

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов и Алексей Потапенко вместе снялись в нескольких частях "Скаженого весілля". Теперь же парочка продолжила быть тамадой и священником, став героями фильма "Скажені сусіди". Горбунов у себя в Инстаграм поделился подробностями.

На фото Юрий и Алексей снова были в своих образах.

"Мы закончили снимать сериал, Бешеные соседи '- по мотивам любимого фильма, Безумная свадьба !! "Будет очень смешно и весело!", - написал Горбунов.

Леся Никитюк и Потапенко оценили публикацию Горбунова.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"переженили всех, теперь батюшка, пусть крестит, мальчики огонь", "После причастия", "Супер, люблю смотреть комедии и смеяться. Насмеялась с мужем до троих детей", "Думаю, это будет очень интересно", "Поздравляю, будем ждать в кинотеатрах".

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