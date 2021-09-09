Украинская певица Тина Кароль показала себя и обратилась с просьбой

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль стала известной украинской певицей. Красотка не так давно выпустила мини-альбом, после чего на песни из него сделала клипы. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых фото красотка показалась в белом костюме. Девушка опубликовала несколько фотографий, хвастаясь стильным луком.

"Хочу поближе вас узнать. Твои первые 6 эмоджи расскажут мне о тебе и твоей жизни прямо сейчас, но только без обмана . Шли их в комментарии, под постом. Весело узнать и самой о себе. Обещаю, я честна", - написала Тина Кароль под фото.

Юлия Санина тоже решила ответить на просьбу красотки.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Тина в костюмах - это просто sugar mommy", "Вы с Даном договорились?!Как-же я люблю такой актив!Когда вы вдвоем здесь-интернет взрывается!", "Тина, мы вас ждем в Чернигове", "С ума сойти".

Напомним, "Скандальная" героиня шоу "Маска" разделила украинцев на два лагеря

А еще Politeka писала, что продюсер «Танців з зірками» Завадюк поставил точку в спорах по поводу ухода Тины Кароль

Также Politeka сообщала, что Тина Кароль, которой нашли замену в популярном проекте, показала, где и с кем она теперь



