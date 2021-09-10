Галкин все время был с ней рядом

Цвет шоубизнеса простился с художником-постановщиком Борисом Красновым, сердце которого остановилось в ночь на 7 сентября

Краснову было всего 60 лет. Последние недели маэстро провел в хосписе, медики решили, что у него уже нет шансов на выздоровление - за несколько месяцев до этого у декоратора случился тяжелый инсульт. Это был второй удар. Первый произошел десять лет назад, после чего у Краснова частично парализовало правую часть тела. Художник передвигался преимущественно на инвалидной коляске.

Смерть Краснова тяжело переживает его близкая подруга Алла Борисовна. Именно Краснов создавал декорации для ее "Рождественских встреч".

Художника похоронили 9 сентября на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания прошла там же, в Большом траурном зале вип-погоста. Отдать дань памяти усопшему пришли многие звезды. В Сети появились кадры с панихиды.

Как пишет "Экспресс-газета", Пугачева долго стояла у гроба, а потом присела и горько расплакалась. В последний путь Краснова провели с овациями. Уже на улице, общаясь с коллегами, Галкин заботливо укрыл Примадонну пледом, чтобы она не простудилась.

До этого Алла Борисовна трогательно попрощалась с другом у себя в Инстаграм. Она назвала художника талантливым, всегда умевшим создавать что-то экстраординарное, и добавила, что ей "очень жаль".

Другие пользователи присоеднились к соболезнованиям: "Пусть душа будет в раю ❤️искреннее соболезную родным и близким"; "Кто бы мог подумать, что так может случиться, молодой мужчина. Царство небесное"; "Господи... сразу как-то всё комом... Мужчины умирают... Светлая память Борису"

Напомним, горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека.

Как сообщала Politeka, Пугачева изменилась до неузнаваемости с новой прической: "Алла Вайкуле?"

Также Politeka писала, что двойник Пугачевой сразил сходством со звездой, сложно отличить.