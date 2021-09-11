19-летний Роман Сасанчин, победивший на "Голосі країни" и "Голосі. Діти", как известно, скоро станет мужем и отцом

Невеста певца, Иванка, на несколько лет его старше. Ни это, ни осуждения в Сети, что, мол, парочка поспешила завести семью в столь молодом возрасте, не мешает им быть по-настоящему счастливыми.

Девушка Сасанчина активно делится с поклонниками, как проходят ее будни и подготовка к материнству. В новых "сториз" в Инстаграм Иванка пожаловалсь на дикую боль и попросила о помощи, передает Politeka.net.

"Доброе утро. Не выхожу в сториз, потому что сильно болит голова, еще со вчерашнего вечера. Таблетки нельзя!!! Как избавиться от головной боли?", - сообщила девушка.

Чуть позднее невеста Сасанчина вышла на связь, лежа в постели с несколько растрепанным и болезненным видом. При этом девушка заявила, что борется с болью как только может.

"У меня на голове, конечно, еще тот беспорядок, в комнате так же... Сейчас беру себя в руки, борюсь со своей головной болью, убираю в комнате, бегу в душ и привожу себя в порядок...", - не теряла оптимизма Иванка.

На следующих кадрах девушка рассказала, что избавиться от головной боли ей помог холодный компресс, и ей даже удалось выйти на улицу. Иванка позировала в джинсовом комбинезоне, демонстрируя заметно округлившийся животик. Более того, она раскрыла свой срок беременности - 24 недели.

Отметим, парочка ранее заявляла, что собираются просто расписаться, а вот на свадьбу им придется еще заработать.

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