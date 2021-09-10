Наречена співака розповіла все, як є

19-річний переможець вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин і його 23-річна наречена, Іванна, зараз живуть разом і чекають дитину. Дівчина у Instagram ділиться деталями про своє життя

Пара познайомилася під час локдауну у своїх знайомих, пише Politeka.net. Іванна спочатку ніяк не реагувала на залицяння молодого артиста, але в підсумку у них зав'язалися стосунки.

Зараз закохані знаходяться в очікуванні малюка. У своєму Instagram Іванна ділиться деталями особистого життя.

Зокрема, в нових сторіс дівчина розповіла, що Сасанчин залишив її одну.

"Прокинулася, а мого чоловіка немає. Не знаю, де він. Залишив мене і пішов. Отак. Я прокинулася, захотіла їсти, і зараз їм яблуко", - поділилася Іванна.

"Прокинулася, а тебе немає", - написала дівчина, підкріпивши запис смайликами.

Пізніше красуня опублікувала кадри з Романом.

Також наречена артиста розповіла, що цілий день спала, і лише сходила в магазин і аптеку.

Зазначимо, зараз пара живе в Чорткові Тернопільської області. Як виявилося, в київській квартирі, яку виграв Сасанчин, ще йде ремонт. Сім'я планує переїхати в столицю після народження дитини, коли їй буде місяці три-чотири.

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