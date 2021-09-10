19-річний переможець вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин і його 23-річна наречена, Іванна, зараз живуть разом і чекають дитину. Дівчина у Instagram ділиться деталями про своє життя
Пара познайомилася під час локдауну у своїх знайомих, пише Politeka.net. Іванна спочатку ніяк не реагувала на залицяння молодого артиста, але в підсумку у них зав'язалися стосунки.
Зараз закохані знаходяться в очікуванні малюка. У своєму Instagram Іванна ділиться деталями особистого життя.
Зокрема, в нових сторіс дівчина розповіла, що Сасанчин залишив її одну.
"Прокинулася, а мого чоловіка немає. Не знаю, де він. Залишив мене і пішов. Отак. Я прокинулася, захотіла їсти, і зараз їм яблуко", - поділилася Іванна.
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Відомий український співак несподівано пішов з життя, залишивши без батька трьох дітей: "Непоправна втрата"
Життя відомої співачки обірвалося через 19 років після відходу чоловіка: "Заради нього пішла зі сцени"
Посилення карантину, до чого готуватися з 13 вересня: «Україна перейде в...»
Українців приголомшили прогнозом погоди на осінь 2021: «Випаде сніг і...»
"Прокинулася, а тебе немає", - написала дівчина, підкріпивши запис смайликами.
Пізніше красуня опублікувала кадри з Романом.
Також наречена артиста розповіла, що цілий день спала, і лише сходила в магазин і аптеку.
Зазначимо, зараз пара живе в Чорткові Тернопільської області. Як виявилося, в київській квартирі, яку виграв Сасанчин, ще йде ремонт. Сім'я планує переїхати в столицю після народження дитини, коли їй буде місяці три-чотири.
Нагадаємо, наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина зізналася, на якому вона місяці вагітності
Як повідомляла Politeka, 19-річний переможець "Голосу країни" перед народженням первістка набив величезне тату
Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Сасанчин публічно попросив вибачення у вагітної нареченої